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Ergenekon davası KKTC’ye de uzandı

KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, Ergenekon iddianamesinde adı geçen Denktaş ve Eroğlu için soruşturma istedi.

09 Nisan 2009 03:00

KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, Türkiye'deki Ergenekon soruşturması iddianamesinde adı geçen KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve eski başbakanlardan, ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu hakkındaki iddiaların araştırılması için bugün Başsavcılıktan soruşturma yapılması talebinde bulundu.

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KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de 'Ergenekon' adı ile bilinen bir soruşturma yapılmaktadır. Bilindiği üzere bu soruşturma neticesinde şüpheliler aleyhine Türkiye Cumhuriyeti Ceza Usul Yasası uyarınca iddianame hazırlanmıştır. Bu iddianamede bulunan bazı kısımlar basınımızda yer almış ve söz konusu iddianamenin bir bölümünde Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Derviş Eroğlu ve Eski Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Raif Denktaş hakkında iddialar bulunmaktadır.

Bu iddiaların çok ciddi olması ve kamu yararı gereği KKTC yasal mevzuatı uyarınca da soruşturma yapılması kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu bağlamda Sayın Başbakan Ferdi Sabit Soyer, KKTC Anayasası uyarınca devletin Hukuk Danışmanı olan Hukuk Dairesine (Başsavcılık) bugün resmi bir yazıyla söz konusu iddianameyi göndererek, KKTC yasaları uyarınca mezkûr iddiaların araştırılması ve gerekli soruşturmanın yapılması talebinde bulunmuştur."

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