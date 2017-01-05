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Ergenekon davası İstanbul'da görülecek

Yargıtay tarafından yeniden yargılama yapılması için bozulan 275 sanıklı Ergenekon Davası'na hangi mahkemenin bakacağı belli oldu

05 Ocak 2017 20:56

Yargıtay tarafından yeniden yargılama yapılması için bozulan 275 sanıklı Ergenekon davasına İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Yargıtay'ın İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderme kararına karşı üst mahkemeye yapılan itiraz kabul edildi.

İtirazı değerlendiren İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon Davası’ndaki yetkisizlik kararını kaldırılarak İstanbul’da görülmesine karar verdi.

Ergenekon Davası'nın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine ilişkin İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği yetkisizlik kararına sanık avukatları tarafından itiraz edilmişti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların itirazını kabul etti. Mahkeme, "Genel hükümler uyarınca yetkisizlik kararı verilmesi sanıkların savunmasının alınmış olması nedeniyle usulen mümkün değildir. Davaya konu olayların ülkenin değişik yerlerinde gerçekleştiği, bir kısmının İstanbul'da gerçekleştiği, yargılamanın 5 yıl boyunca İstanbul'da yapıldığı bu aşamadan sonra dosyanın başka mahkemeye gönderilmesinin usul ekonomisine uygun düşmeyeceği" gerekçeleriyle yetkisizlik kararını kaldırdı.

Bu kararla birlikte davaya İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakacağı kesinleşmiş oldu.

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