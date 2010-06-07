Ergenekon davası avukatlarından cüppeli protesto

T24-

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki bölümünde söz alan İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Doğu Perinçek'in avukatı Hasan Basri Özbey, geçen hafta tutuklanan partinin genel başkan yardımcısı Mehmet Cengiz'in de görülmekte olan davaya avukat olarak katıldığını hatırlattı.



Özbey, avukat olarak bu davaya girdikleri için suçlandıklarını savunarak, Cengiz'in tutuklanmasına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.



''Bu koşullarda, bu ortam bizi yapacağımız bu davranışa mahkum etmiştir'' diyen Özbey, üstündeki avukatlık cübbesini çıkararak salondan ayrıldı. Bu sırada İşçi Partisi'ne üye sanıkların 30 kadar avukatı da üzerlerindeki cübbeleri çıkararak salondan ayrılmaya başladı.



Duruşmaya izleyici olarak katılan yaklaşık 200 kişi de avukatların ayrılmasına önce alkışlarla daha sonra yumruklarını havaya kaldırıp ''Faşizme karşı omuz omuza'', ''Biz haklıyız, biz kazanacağız'', ''Yurtseverler çıkacak hesap soracak'' şeklinde slogan atarak destek verdi. Yaklaşık 10 dakika boyunca slogan attan gruba, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Nusret Senem ve Hikmet Çiçek de yumruklarını havaya kaldırarak destek verdi. İzleyicilerden bazılarının sanıkların olduğu bölüme ilerlemek istemesi görevliler tarafından engellendi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün duruşmaya ara verdi.





SLOGAN ATANLARIN İFADESİ ALINIYOR





Tutuklu sanıklarından İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in avukatı Hasan Basri Özbey ile diğer avukatların cübbelerini çıkarıp salonu terk etmelerinin ardından slogan atan yaklaşık 100 kişi binanın önünde gözetim altında tutularak, ifadeleri alınıyor.

Başkan Köksal Şengün'ün, slogan atan kişilerin tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelenmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Kamerayla tespit edilecek bu kişiler hakkında ''slogan atmak, jandarmaya mukavemet etmek ve mahkemenin düzenini bozmak'' suçlarından işlem yapılması amacıyla ifadelerinin alınmasına başlandı.