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Ergenekon davaları birleştirildi, sanık sayısı 255 oldu

Birinci ve ikinci Ergenekon davalarının birleştirilmesine karar verildi

28 Nisan 2012 12:20

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen birinci ve ikinci Ergenekon davaları birleştirildi. Bu kararla birlikte davadaki toplam sanık sayısı 255 oldu.

Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, iki dava arasında ‘hukuki ve fiili irtibat bulunduğu’ gerekçesiyle mahkemeden birleştirme kararı vermesini talep etti.

Savcı Pekgüzel, talebinde ikinci Ergenekon davasının ilk davayla birleştirme talebiyle açıldığını da hatırlattı.

Talebi dikkate alan birinci Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın kendi mahkemelerinde görülen ikinci Ergenekon davasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Bu kararla birlikte davadaki toplam sanık sayısı 255 oldu.

Birinci Ergenekon davasında 31'i tutuklu 108; ikinci Ergenekon davasında ise aralarında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın da bulunduğu 32'si tutuklu 147 sanık yargılanıyordu.


2 tahliye


Mahkeme ayrıca tutuklu sanıklar Bayram Demir ve Seyhun Zaim'in tahliyesine karar verdi.

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