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Ergenekon, Balyoz ve KCK soruşturmalarında devir teslim

Türkiye'nin gündemini sarsan Ergenekon, Balyoz ve KCK gibi soruşturmaların başındaki isim olan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür

06 Kasım 2011 02:00


T24 - Türkiye'nin gündemini sarsan Ergenekon, Balyoz ve KCK gibi soruşturmaların başındaki isim olan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Tufan Ergüder, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.


Radikal gazetesinde yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanlığa gönderilen İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi’nin, önceki gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığı ve bayramdan sonraki ilk mesai günü olan Çarşamba Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gireceği belirtildi.


Ergenekon, Balyoz ve KCK gibi önemli soruşturmaların başındaki isim İstanbul Terörle Mücadeleden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Tufan Ergüder, terfi ederek 1. sınıf Emniyet Müdürü olup bu görevini sürdürmüştü. Kararnameyle, Tufan Ergüder’in Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandığı öğrenildi.


1.sınıfa terfi eden Narkotik ve Mali Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Likoğlu Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü, Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Altınok Bartın İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.




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