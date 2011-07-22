Ergenekon, Balyoz ve Dink davalarına yeni hâkimler

T24 - Ergenekon, Balyoz ve Dink davalarında görev yerleri değiştirilen hakimlerin yerlerine yeni hakimler atandı. Balyoz davasına Hakim Savaş Çelik ve Hakim Aytekin Ozanlı görevlendirilirken, Ergenekon davasında Köksal Şengül'den boşalan koltuğa Fatih Mehmet Uslu getirildi, Dink davasına ise Hakim Musa Özcan atandı. Yeni kurulan 3 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Çağlayan Adliyesi’nde görev yapacak. İş yoğunluğu nedeniyle talep edilen yeni mahkemeler, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun kararı ile kuruldu. Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne bulunan İstanbul 9-10-11-12-13-14. Ağır Ceza Mahkemeleri’ne üç mahkeme daha eklendi.



Yeni kurulan mahkemeler İstanbul 15-16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemesi olacak. Bu kararla birlikte özel yetkili mahkemeler fiziki olarak iki ayrı yerde görev yapacak. Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde halen görev yapan 6 mahkeme Çağlayan’a taşınmayacak. Ancak yeni kurulan 3 mahkemeye Beşiktaş’taki adliye binasında yer yok.

Üç mahkeme Çağlayan'da görev yapacak



Fiziki yetersizlik nedeniyle üç mahkemenin Çağlayan’da yapılan yeni adliye binasına kurulmasına karar verildi. Önümüzdeki yıllarda ise özel yetkili mahkemelerin bir araya toplanması için yeni bir binanın yapılması gündemde.

Başkanlar belirlendi



HSYK kararnameyle İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Ali Alçık’ı, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Resul Çakır’ı ve İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Gökmen Demircan’ı yetkilendirdi.

Üye hakimler de belirlendi



İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne üye hakim olarak ise Kazım Kahyaoğlu ile Alpaslan Uz atandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne üye hakim olarak Hikmet Şen ve Seyfettin Mermerci görevlendirildi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne de Muzaffer İren ile Menekşe Uyar üye hakim olarak atandı.

Balyoz ve Ergenekon'a yeni hakim



Yeni mahkemelere atanan isimler ve bazı tayinler nedeniyle eski mahkemelerde oluşan hakim eksikliği de HSYK kararnamesiyle giderildi. Balyoz davasının görüldüğü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iki hakim atandı. Hakimler Savaş Çelik ve Aytekin Ozanlı İstanbul 10 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yapacak. Geçtiğimiz günlerde Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Köksal Şengün’ün atanması ile de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim eksikliği oluşmuştu. HSYK kararnameyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne Fatih Mehmet Uslu’yu atadı.

Dink davasının görüldüğü mahkemeye yeni hakim



Poyrazköy davasının görüldüğü İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ise hakim Vedat Dalda görevlendirildi. Hrant Dink davasının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ise Musa Özcan atandı. Hakim Osman Kaya ise eski emniyet müdürü Hanefi Avcı’nın yargılandığı İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yapacak.



