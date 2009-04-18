`Ergenekon AKP'nin aleyhine işliyor'

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ergenekon'daki 12'nci dalga operasyonu ile ilgili gelişmeleri `tatsız' olarak niteledi, ``Bazen korkuyorum, işi saptırmak için içeride özel gayretler mi var?'' diye sordu. Günay, Ergenekon'da sürecin AKP aleyhine işlediğini söyledi.





Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bakanlık personelinin bir semineri için cuma (17 Nisan 2009) akşamı Antalya'ya geldi. Geceyi Kemer Kiriş'deki Limak Limra Otel'de geçiren Günay, İstanbul'a gitmeden önce DHA muhabirinin Ergenekon ile ilgili sorularını yanıtladı.



Bakan Günay, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan ve üyeleriyle, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın da içinde bulunduğu bazı yeni ve eski rektörlerin gözaltına alındığı Ergenekon'daki 12'nci dalga operasyonunu değerlendirirken, ``Bu son gelişmeler tatsız'' ifadesini kullandı. Günay, Türkan Saylan ve ÇYDD'ye yönelik operasyon için ise ``Özellikle o iş çok saptırıcı bir şey oldu. Bazen korkuyorum işi saptırmak için içeride özel gayretler de var mı diye'' dedi.



AKP'nin aleyhine işliyor



Bakan Günay, DHA muhabirinin, Ergenekon operasyonları nedeniyle iktidar partisine yönelik eleştirilerin arttığını belirtip, ``Şu anda Ergenekon'da süreç AKP'nin aleyhine mi işliyor?'' sorusuna şu yanıtı verdi:



``Kesin öyle oldu. Aleyhine işliyor. Bu şeye benziyor. 12 Mart geldi, darbecilik işine bulaşmışları aldı. Sonra döndü Tarık Zafer Tunaya'yı, Bülent Nuri Esen'i almaya başladı ve iş sulandı. 12 Mart bir demokrasi düşmanı hareketine dönüştü. Burada da, bu kadıncağız (Türkan Saylan) velev ki bu işin içinde olsun, onu görme ya, onu görme ya... Daha neler var, onu görme ya...''



