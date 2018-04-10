"Ergene ölüm saçıyor, 9 yaşındaki çocukta tümör var, her ay onlarca kanser vakası ekleniyor listeye!"

1,5 Tesla adlı Twitter kullanıcısı, Trakya'da görev yapan doktorların buradaki kanser vakkalarını görüp dumura uğradığını belirterek Ergene Nehri ve havzasının araştırılması durumunda gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi. Paylaşımlarından doktor olduğu anlaşılan 1,5 Tesla adlı kullanıcı, Ergene Nehri çevresinde yetişen piriçlerin tehlikeli olduğu ifade eden bir doktorun valilik tarafından görevden alındığını yazdı. En küçük hastanede bile her ay onlarca yeni kanser vakkasının listeye eklendiğini yazan 1,5 Tesla adlı kullanıcısı Ergene Havzasında bulunan bir köyden gelen 9 yaşındaki çocukta tümör tespit edildiğini söyledi.

Ergene Nehri ve havzasında yaşanan kanser vakkalarıyla ilgili 1,5 Tesla adlı kullanıcının paylaşımları şöyle:

"Trakya’da çalışan veya mecburi hizmetle buraya gelen bütün doktorlar buradaki kanser vakalarını görüp dumura uğruyorlar. En küçük hastanede bile her ay onlarca yeni kanser vakası ekleniyor listeye. Herkes kör!

Biri Edirne’de diğeri Tekirdağ’da iki tane Tıp Fakültesi var. Onkoloji kliniklerinde randevu bulabilmek için insanlar sabah 5’te sıraya giriyorlar. Çünkü randevulu sistem işlemiyor hiç birinde.

Ergene Nehri ve havsasında yaşayan köylerdeki kanser vakaları araştırılsa gerçek buz gibi açığa çıkacak. Fakat hatırlarsınız burada yetişen pirinçler tehlikeli dedi diye bir doktoru görevden aldı valilik.

Bugün o bölgedeki bir köyden gelen 9 yaşında dünya güzeli çocuğa batın içini komple sarmış böbrek üstü bezi kaynaklı tümörü rapor ederken sekreter arkadaşlar dayanamayıp ağladılar.

Babası köydeki diğer kanser tedavisi gören çocukları anlatıp her şey Allahtan diye kendini avutmaya çalışıyordu. Bin kere lanet ettim içimden.

Akşama doğru 15 yaşında, batın ön duvarda karın zarından kaynaklanan daha önce o yaşta hiç görmediğim kitlesi olan başka bir çocuk geldi. Kâbus gibi bir gündü."