Ergen'den Seki'ye moral

Bakanlık'tan özel izin alan Gülben Ergen, cezaevindeki Deniz Seki'yi ziyaret etti. Seki gözyaşlarına boğuldu..



Hüsnü Şenlendirici ile yaşadığı aşk ile son yıllarda magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Deniz Seki, şimdilerde tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Tutukevi'nde mahkeme gününü bekliyor.



Kokain kullandığı gerekçesiyle cezaevine gönderilen ünlü şarkıcıyı kendisi gibi sanatçı arkadaşı Gülben Ergen yalnız bırakmadı. Ergen'in uzun uğraşlar sonunda Adelet Bakanlığı'ndan aldığı özel izinle geçtiğimiz ay Seki'yi ziyaret ettiği, Ergen'i karşısında gören Seki'nin gözyaşlarına hâkim olamadığı belirtildi.



Görüşme ile ilgili bilgi vermek istemeyen Ergen, Deniz Seki hayranlarına sadece ünlü şarkıcının iyi olduğunu söylemekle yetindi.

