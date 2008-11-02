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Ergenç'in boşanma hakkındaki açıklaması

Halit Ergenç boşanma haberleri ile bir ilgili açıklama gönderdi

02 Kasım 2008 02:00

Binbirgece dizisinin başrol oyuncusu Halit Ergenç geçen yıl haziran ayında evlendiği Gizem Soysallı'dan boşanıyor. Bir süredir magazin basınında, dizideki rol arkadaşı Bergüzar Korel'le birlikte olduğu için eşinden ayrılmaya karar verdiği iddia edilen Ergenç konuyla ilgili bir açıklama yaparak "boşanma kararında üçüncü kişilerin hiçbir etkisi olmadığını bu tür iddiaların hem kendisini hem de eşini üzdüğünü"belirtti.

Ergenç'in yazılı açıklaması şöyle: "Boşanma kararı ikimiz için de çok zor bir süreç. Çok zor alınmış bir karar ve takdir edersiniz oldukça da yıpratıcı. Hal böyle iken bu kararımız ile ilgili gerçek dışı iddialar ortaya atılması ve özellikle bu boşanmaya sebep olarak üçüncü kişilerin gösterilmesi ve ima edilmesi her ikimizi de üzüyor.

Son derece bize özel ve ancak ailelerimize açıklama yapmak durumunda iken bu konuyu sizlerle ve dolayısıyla okuyucu ve izleyicilerle paylaşmak zorunda olmak da çok yıpratıcı.
Ama yapılan gerçeküstü haberlere bir cevap vermemiz gerektiğine inandık. Bu almış olduğumuz ortak karar yalnızca bireyler olarak anlaşamamamız ve fikir ayrılıklarımızla ilgilidir. Üçüncü kişilerle alakası yoktur."

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