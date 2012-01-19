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Ekonomi

Ergani'de petrole rastlandı BATMAN (A.A)

19 Ocak 2012 23:14

-Ergani'de petrole rastlandı BATMAN (A.A) - 19.01.2012 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nün iki ay önce Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde açtığı Çiksor-3 kuyusunda, 2 bin 760 metrede petrole rastladığı belirtildi. Ergani İlçesi'ndeki Çiksor-3 sahasında petrol arama çalışmalarında İki ay önce Diyarbakır - Ergani yolunun 10'uncu kilometresinde Çiksor-3 adı verilen petrol kuyusunu açan TPAO Batman Bölge Müdürlüğü sondaj ekipleri, 2 bin 760 metrede kaliteli petrole rastlanıldığını bildirildi.

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