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Yaşam

Ergani’de örgüt üyesi 7 kişi tutuklandı

15 Ekim 2009 18:17

DİYARBAKIR’ın Ergani İlçesi’nde, terör örgütü PKK adına eylem yapma hazırlığı içinde oldukları belirtilen 7 kişi, sakladıkları patlayıcılarla birlikte yakalanarak tutuklandı.

Ergani Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 7 kişinin emniyette yapılan sorgularının ardından, gösterdikleri ev ve iş yerlerinde terör örgütü PKK bildirileri ve çok sayıda patlayıcı madde ile mühimmat bulundu.

Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen, N.K., M.B., M.B., K.K., M.G., Z.Y. ile M.Ş.Y., patlayıcı bulundurmak ve terör örgütü üyesi olmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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