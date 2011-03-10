-ERGANİ'DE KADIN ÖĞRETMEN KAÇIRILDI ERGANİ (A.A) - 10.03.2011 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 3 gün önce okul çıkışında 4 kişi tarafından kaçırıldığı ileri sürülen ana sınıfı öğretmeni Sevim Buğdaycı'dan (20) haber alınamıyor. 3 gün önce görev yaptığı Namık Kemal İlköğretim Okulundan çıkan ana sınıf öğretmeni Buğdaycı, Kömürtaş köyünde oturan Ramazan K. (23) ve beraberindeki Zülfikar B, Ahmet K. ve Mehmet Salih A. tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Okul idaresi ile görgü tanıklarının durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince şahısların ilçe merkezi ile Kömürtaş köyündeki evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda Zülfikar B, Ahmet K. ve Mehmet Salih A. yakalandı. Sevim Buğdaycı ile Ramazan Kahraman'a ise ulaşılamadı. Ergani Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ve Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam'ın talimatları doğrultusunda çalışmalara başlandığını belirterek, şöyle dedi: ''Görgü şahitlerinin ifadesi üzerine öğretmenin kaçırılmasında yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi polisteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, öğretmeni kaçırdığı ileri sürülen şahsın telefonunun yaydığı sinyal ile birçok adrese yeniden baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda öğretmen ve şahıs tüm aramalara karşın bulunamadı. Polis, operasyonlarını çok yönlü sürdürüyor.''