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Ergani'de iki aile çatıştı: 5 ölü, 2 yaralı (3)- Yeniden

Felat BOZARSLAN- Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

15 Mayıs 2018 20:04

Felat BOZARSLAN- Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 1\'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Mahkemeye taşınan arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ekinci ve Soysal ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. İki aile üyeleri arasında çıkan çatışmada Soysal ailesinden 4, Ekinci ailesinden 1 kişi yaşamını yitirdi. Çatışmada 1\'i ağır olmak üzere  2 kişi de yaralandı. Durumu ağır olan yaralı, helikopterle köyden alınarak hastaneye kaldırıldı. 
Olayın ardından Şeyhgür mezrasına gelen jandarma ekipleri, köyde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, giriş-çıkışlar da kontrollü olarak yapılıyor.

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