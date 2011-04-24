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ERGANİ'DE BDP'Lİ GRUBUN YÜRÜYÜŞÜNDE OLAY ERGANİ (A.A)

24 Nisan 2011 19:29

-ERGANİ'DE BDP'Lİ GRUBUN YÜRÜYÜŞÜNDE OLAY ERGANİ (A.A) - 24.04.2011 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde BDP'lilerin yürüyüşünde yer alan bazı kişiler, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile MHP İlçe Başkanlığı binalarına molotofkokteyli ve havai fişekle saldırdı. Aralarında bağımsız milletvekili Emine Ayna'nın da bulunduğu bir grup, Ergani Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplanarak BDP İlçe Başkanlığı binasına doğru yürüdü. Yürüyüş sırasında gruptaki bazı kişiler, güzergahtaki Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile MHP İlçe Başkanlığı binalarına havai fişek ve molotofkokteyli attı.  Güvenlik güçlerinin müdahale etmediği olayda, MHP ilçe binasında çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Grup, BDP İlçe Başkanlığı binası önünde yaptığı basın açıklamasının ardından dağıldı.

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