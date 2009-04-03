Ergani, kuyumcu kuryesini arıyor

Diyarbakır'da kuyumcu kuryeliği yapan Sabır Çiftçi, Ergani İlçesi'nde 15 bin dolar, 25 bir euro ve kilolarca altınla birlikte ortadan koyboldu. Dünden beri Çiftçi'yi arayan kuyumcular, kurye bulanana kadar işyerlerini kapattı.



Diyarbakır'da kuyumcu kuryeliği yapan Sabır Çiftçi, dün sabah saatlerinde ortağı Sedat Balyen ile birlikte Ergani İlçesi'ne gitti. Burada kuyumcularla alış veriş yapan Çiftçi, ortağı Balyen'ın isteği üzerine Dicle İlçesi'ndeki kuyumculara gitmek üzere saat 12.00 sıralarında üzerindeki kuyumculara ait 15 bin dolar, 25 bir euro ve kilolarca altınla, 21 FB 588 plakalı özel otomobille Ergani'den ayrıldı. Çiftçi'yi ilçeden ayrıldıktan 10 dakika sonra telefonla arayan bir kuyumcu, ``Ergani'ye gel altına ihtiyacım var'' dedi. Buna karşılı Çiftçi, ``Beni sonra ara şimdi meşgulüm'' diyerek telefonu kapattı. Çiftçi'den daha sonra hiç bir haber alınamazken, kullandığı otomobilin de izini rastlanmadı.



Ergani'de kuyumcular polis ve savcılığa başvurarak Çiftçi'nin bulunmasını istedi. Bugün akşam saatlerinde işyerlerini kapatıp kaymakamlığa giden yaklaşık 100 kuyumcu işyerlerini kapattıklarını ve kuryenin bulunmasına kadar da açmayacaklarını söyledi. İşyerlerine siyah bezler asan kuyumcular kaymakam Enver Ünlü'den kuryenin aranması için bir helikopter talebinde bulundu. Kaymakam Ünlü, kuryenin başka kişiler tarafından kaçırılmış olabileceğini belirterek, ``Gerekli arama çalışmaları sürdürülüyor. Sağduyulu ve sabırlı olmanızı istiyorum'' dedi.







