-Erenoğlu ve bazı muvazzaf askerler adliyede İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup muvazzaf asker, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. İstanbul Merkez Komutanlığına ait araçla adliye getirilen muvazzaf askerler, Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan binaya alındı. Savcılık katına çıkarılan Koramiral Erenoğlu ile diğer muvazzaf askerlerin, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'a ifade vermeleri bekleniyor.