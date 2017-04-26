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Erenköy Kız Lisesi'nin de pilav günü etkinliği yasaklandı

Erenköy Kız Lisesi Mezunları: Bizlere hak görülen bu kişisel haksız kararı kınıyoruz

26 Nisan 2017 16:04

İstanbul Kadıköy'de Gençlik Festivali ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nin bahar festivalinin yasaklanmasının ardından, bir yasaklama haberi de Erenköy Kız Lisesi'nden geldi. Kadıköy'ün köklü kurumlarından olan Erenköy Kız Lisesi'nin her yıl düzenlenen geleneksel pilav günü yasaklandı.

Erenköy Kız Lisesi, İstanbul'un Göztepe semtinde 1911'den beri hizmet verirken, nisan ayının son pazar günü, okulun mezunlar günü olarak kutlanıyor.

Hürriyet'in haberine göre Erenköy Kız Lisesi Mezunları adına Sibel Aksoy bir açıklama yaparak, pilav gününün keyfi olarak yasaklandığını söyledi. Aksoy'un açıklaması şöyle: "Erenköy Kız Liseliler Derneği tarafından, her yıl Nisan ayının son pazarı düzenlenen geleneksel pilav günü, Okul Müdürü Saadet Berna Ocakçıoğlu'nun şahsi kararıyla ve 'MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.07. 2016 tarih ve 7844294 sayılı genelgesi gereğince, hafta sonu mesai saatleri dışında, okulu kapalı tutmak zorunda oldukları' gerekçesiyle iptal edildi.

"Senede bir gün, saygıdeğer öğretmen ve mezunlarımızla bir araya geldiğimiz, çocuklar gibi şen halimiz ile eğlendiğimiz, yıllar sonra sıralara oturduğumuz, eşsiz güzellikteki bahçemizin çimenlerinde oturup, mis gibi havasını ciğerlerimize kadar çektiğimiz, aylarca kavuşabilme ümidiyle iple çektiğimiz bu özel gün ve hakkımız elimizden alınmıştır. Bizlere hak görülen bu kişisel haksız kararı kınıyoruz. Yaşadığımız üzüntüyü, Kamuoyunun bilgi ve takdirlerine saygıyla arz ederiz."

Müdürün hakkında daha önce de okulda yapılan yapılan değişikliklerle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Tarihi Erenköy Kız Lisesi’nde 2014 Aralık ayında göreve başlayan müdür Ocakçıoğlu’nun, Atatürk temalı tablo ve panoları kaldırarak yerine Osmanlı temalı figürler yerleştirdiği, ayrıca okulun duvarlarındaki balerin figürlerinin de boya ile kapatıldığı öne sürüldü. "O resimlere emek verildiğini bilmiyordum" diyen müdür, öğrenciler ve veliler tarafından protesto edilmişti.

 

 

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