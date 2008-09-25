Eren'in tercihi Leverkusen



Galatasaray'ın da peşinde olduğu Türk asıllı İsviçre Milli Takım oyuncusu Eren Derdiyok'un Bayer Leverkusen'de oynamak istediği iddia edildi.



İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Türk forvet Eren Derdiyok'un (21), Alman Ligi Bundesliga'nın güçlü takımlarından Bayer Leverkusen'e transfer olacağı öne sürüldü. Kölner Express gazetesinde yer alan habere göre, genç yıldız Leverkusen'in kendisine yaptığı teklifi kabul etti. Express, Bundesliga'nin yeni ekibi TSG Hoffenheim'in da genç yıldızı almak istediğini, ama Derdiyok'un tercihini Bayer Leverkusen'den yana kullandığını yazdı.



Bayer Menajeri Michael Reschke'nin Basel'li yöneticilerle bir araya geldiği bildirilirken, İsviçre takımının 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli istediği ifade edildi. Tarafların anlaşması durumunda transferin devre arasında gerçekleşmesi bekleniyor.







