T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eren Keskin, İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

İstanbul Barosu'nun başkanlık seçimi 21-22 Ekim 2018 tarihinde yapılacak

04 Ekim 2018 11:28

İstanbul Barosu’nda seçim gündemi sürüyor. Ekim ayı içerisinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak Genel Kurul’da başkanlık için şu ana kadar 10 isim adaylığını açıkladı. Avukat Eren Keskin de bugün aday olduğunu açıkladı.

Av. Eren Keskin, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar grubunun adayı olarak seçimlerde yarışacak. Keskin’in adaylığı Özgürlükçü Demokrat Avukatlar’ın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Paylaşımda, “21-22 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan İstanbul Barosu seçimlerine insan hakları, kadın hakları, avukat hakları, emekçi hakları, demokrasi ve özgürlükler mücadelesine yol arkadaşımız Avukat Eren Keskin’in başkan adaylığında katılıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı, tüm renklerimizle birlikte ses vermeye, birlikte yol yürümeye çağırıyoruz” denildi.

ETİKETLER

eren keskinistanbul barosuaday

İlgili Haberler

Fikret İlkiz, İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

"Aday olma sebebim avukatlık mesleğine ve savunmanın gücüne olan inancımdır"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24