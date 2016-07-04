Eren Erdem’in uçaktan indirilmesi sosyal medyada: #ErenErdemYalnızDeğildir

Sosyal medya, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in savcılık talimatıyla yurt dışında ailesini ziyaret etmeye giderken uçaktan indirilmesini konuşuyor. Twitter’de #ErenErdemYalnızDeğildir hashtagiyle yüzlerce mesaj paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan mesajlar şöyle:

#ErenErdemYalnızDeğildir Tweetleri

Ne olmuştu?

Erdem, Atatürk Havalimanı’nda uçaktan indirilerek alıkonulduğunu sosyal medya üzerinden duyurmasından sonra CHP’li yöneticiler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmüştü. Bakan Bozdağ, CHP'li yöneticilere "Milletvekiline böyle bir usül uygulanamaz, bir yanlışlık yapılmış, bir usül hatası yapılmış konuyla ilgileniyorum. Gerekli talimatları veriyorum" demişti.