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Eren Erdem'e 700 saat kamuya yararlı işte çalışma cezası

CHP'li vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başbakan olduğu dönemde basın yoluyla hakaret suçlamasıyla ceza verildiği belirlendi

06 Temmuz 2016 18:20

Atatürk Havalimanı'nda Berlin uçağından indirilen CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bu cezanın 700 saat kamuya yararlı işte çalıştırılma cezasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

DHA'nın adli kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Eren Erdem 08 Kasım 2012 tarihinde o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a basın yoluyla hakaret suçlamasıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 26 Eylül 2013’te 7 bin lira para cezasına çarptırıldı. Bu karar temyiz edilmedi ve 27 Ocak 2014 tarihinde kesinleşti.

 

Para cezası 350 gün hapse çevrildi

 

Erdem hakkındaki 7 bin liralık para cezası günlüğü 20 liradan 350 gün hapse, hapis cezası da 700 saat süreyle kamuya yararlı bir işte çalıştırılması cezasına çevrildi. Adli kaynaklar, CHP’li Erdem’in uçaktan indirilmesiyle sonuçlanan kararla ilgili de şu bilgiyi verdi:

“Erdem’in eski Mernis adresine tebligat kanunun 35.maddesine göre tebligat yapılmasına rağmen çağrıya uymaması ve çalışmak üzere 10 günlük süre içinde başvuruda bulunmaması üzerine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü infaz dosyasını iade etti. İade üzerine 28.06.2016 tarihinde yakalama emri düzenlendi. Eren Erdem’in milletvekili olduğunun anlaşılması üzerine yakalama emri dönem sonuna ertelendi”

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