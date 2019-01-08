Eren Erdem'den hâkime: Hakkımdaki 56 klasörü ne çabuk okuyup karar verdiniz?

CHP PM üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem, tahliye kararının ardından hakkında çıkarılan yakalama kararıyla yeniden tutuklanmasına itiraz için hakim karşısına çıktı. Hakkında tutukluluğa devam kararı verilen Erdem'in bir sonraki duruşması 1 Mart'ta gerçekleşecek.

24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne getirilen Erdem, hâkime diplomatik pasaportunu göstererek, “Benim kaçacağıma dair şüphe gereksizdir. Gitsem giderdim. Hakkımdaki 56 klasörü ne çabuk okuyup karar verdiniz? Kararların gece gelen telefonlarla verildiğini tüm dünya biliyor. Bu kararların bir hükmü yok. Dosya çöktü” dedi.

Eren Erdem ve avukatlarının savunmalarının ardından, savcı 'Tutukluluğun devamı'nı istedi. 24. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya verdiği aranın sonunda tutukluluğun devamına karar verdi. Erdem'in bir sonraki duruşması 1 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da duruşma öncesinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası tahliyesi gerçekleşmeyen Erdem’in moralinin ve sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Eski CHP milletvekili Eren Erdem hakkında, yargılandığı Karşı gazetesi davasının pazartesi günkü duruşmasında tahliye kararı çıkmıştı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği karara itiraz etmiş ve Erdem hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle tahliye edilmemişti. Erdem, bugün tutuklama ve yakalama kararına itiraz için yeniden hakim karşısına çıktı.