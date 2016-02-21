Eren Erdem: AKP'ye bakınca Cengiz'in halk nefreti, Cengiz'e bakınca da AKP'nin doğa nefreti görünüyor

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde kurulması planlanan maden işletmesine karşı tepki gösterdi. Endemik bitki örtüsü ile dünyanın 100 doğal ormanından biri olan Cerattepe bölgesinde yapılması planlanan projenin, AKP’nin kent ve doğa yağmasının en açık örneği olduğunu belirten Erdem, “Cengiz Holding kazansın diye, bölgede yaşayan halkın, hayvanların, canlıların kısaca tüm tabiatın yok edilmesi isteniyor. AKP’ye bakınca Cengiz’in halk nefreti, Cengiz’e bakınca AKP’nin doğa nefreti görünüyor” dedi.

Erdem, “Halk doğal yaşam için direniyor, AKP saldırıyor. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, unutmasınlar ki, orada ormandan altın çıkaran rantçıların karşısında, ağaçtan devrim yapanların nesli var. Ne pahasına olursa olsun, doğamızı, ağacımızı koruyacağız. AKP’nin bu ülkeyi daha fazla kirletmesine izin vermeyeceğiz.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi veren Erdem, "Cengiz Holding'in 2004 yılı itibariyle Eti Bakır (2004), Eti Alüminyum (2005), Ankara-İstanbul hızlı tren (2006), Ilısu/Hasankeyf Barajı (2007), OrduHavalimanı (2011), Maltepe sahili (2012), elektrik dağıtım özelleştirmeleri (2013), Ankara-Sivas hızlı tren (2013), 3. Havalimanı (2013), Trabzon-Aşkale yolu (2014) ve Akkuyu nükleer santral (2015) gibi yüksek bütçeli ihaleleri almış ve özellikle 2002’den sonra hızlı bir yükselişe geçerek, bugün itibariyle yıllık cirosunu yaklaşık 4 milyar ABD doları civarına çıkarmıştır" dedi.

Cengiz Holding'in bugüne kadar doğal dengeyi bozan ve yaşamı yok eden projeleri nedeniyle birçok kez mahkemeye verildiğini hatırlatan Erdem, "İlgili projelerin hayata geçerilmemesi için çeşitli sivil toplum örgütleri ve doğa gönüllüleri tarafından protesto edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı’na yöneltilen sorular şöyle:

-Cengiz Holding AKP iktidarı süresince toplamda kaç kamu ve özelleştirme ihalesi almıştır? 2010 yılında Cengiz Holding’e ait 420 milyon liralık vergi borcu hangi gerekçelerle silinmiştir?

-Bakanlığınızca verilen ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunu’ iktidarınıza yakın olan müteahhitleriniz mi hazırlamaktadır?

-Rize İdare Mahkemesi’nin Cengiz Holding’in Cerattepe projesine ait ÇED olumlu raporunu iptal etme gerekçeleri nedir? İktidarınız döneminde kaç ÇED olumlu raporu, bölge idare mahkemeleri tarafından iptal edilmiştir?

-Artvin’de doğa yıkımına karşı direnen halka karşı bir olağanüstü hâl ilanı veya “sokağa çıkma yasağı” düşünülmekte midir?

-İktidarınızın Cengiz Holding’le kurduğu ilişki, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Mehmet Cengiz’in, halka duyduğu nefretten mi ileri gelmektedir?

-İktidarınız ve gözde sermaye gruplarınız doğa ve kent yağmasını durdurması için daha ne kadar paraya gereksinim duymaktadır?