-Eren: ''Erciş depremi, münferit bir depremdir" YALOVA (A.A) - 28.10.2011 - Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Eren, ''Erciş depremi münferit ve yerel bir depremdir. Oradaki enerji birikiminden daha çok, magmadan gelen, yer altında olan volkanizmanın tetiklediği bir hareketten doğduğunu umuyoruz'' dedi. Jeoloji Yüksek Mühendisi Eren, Van'da yaşanan depremin farklı bir yapıda olduğunu söyledi. Doğu Anadolu'daki volkan oluşumlarına dikkati çeken Eren, şöyle konuştu: ''Bugün bölgede halen birtakım buhar çıkışlarıyla beraber aktif olduğunu gördüğümüz magmadan kaynaklanan bir hareketin farkındayız. Orta Anadolu'da sönmüş, ölü volkanlara nazaran doğudaki volkanizmanın daha da aktif olduğunu düşünüyoruz. Veriler onu işaret ediyor. Yerkabuğu sert olmasına rağmen onun altındaki magmadan kaynaklanan gevşek olan zeminden tetiklenen hareket, bu fay oluşumunu sağlamıştır.'' Kuzey Anadolu fayı ile Anadolu plakasının yılda 2 santimetre hareket ettiğini vurgulayan Eren, şöyle devam etti: ''Ama bu hareketin kilitlendiği noktalar var. Kıtanın hareketinin durduğu noktalarda büyük enerji birikimi oluşuyor. Bu enerji birikimleri belirli periyotlarda büyük boşalmayla sonuçlanıyor. Enerji boşalımı sağlandığı noktadan itibaren deprem riski azalıyor. Kocaeli depremi sırasında o alanda olan boşalımın doğudaki depremi tetiklemesi mümkün değildir. Erciş depremi münferit ve yerel bir depremdir. Oradaki enerji birikiminden daha çok, magmadan gelen, yer altında olan volkanizmanın tetiklediği bir hareketten doğduğunu umuyoruz. İnşallah depremi oluşturan magma hareketi sakinliğe ulaşır, bundan sonra bu faaliyetleri görmeyiz.''