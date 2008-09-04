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Spor

Eren Derdiyok sakatlandı

04 Eylül 2008 03:00


İsviçre’nin Türk asıllı futbolcusu Eren Derdiyok Dünya Kupası eleme maçlarında yok.  Basel’de forma giyen İsviçre’nin Türk asıllı futbolcularından Eren Derdiyok’un İsrail ve Lüksemburg maçlarından oynamayacağı açıklandı.

Baldırından sakatlanan 20 yaşındaki forvet, üç hafta sahalardan uzak kalacak. Eren’in 16 Eylül’de Basel’in Lucescu’nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında da forma giymesinin zor olduğu tahmin ediliyor.

Bu arada İsviçre Teknik Direktörü Ottmar Hitzfeld Eren’in yerine Galatasaray’ın UEFA Kupası’nda karşılaşacağı Bellinzonalı Mauro Lustrinelli’yi kadroya aldı

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