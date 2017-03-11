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Spor

Eren Derdiyok Gençlerbirliği maçında yok

Galatasaray ile Gençlerbirliği bugün karşı karşıya gelecek

11 Mart 2017 12:25

Galatasaray'ın yaptığı antrenmanda sakatlık geçiren Eren Derdiyok, Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Eren Derdiyok'un çalışmayı tamamlayamadığı bildirildi. Kontrollerde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Eren'in, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği kaydedildi.

Aynı antrenmanda ayağına darbe alan Luis Cavanda'nın da sağ ayak bileğinde kanama ve kemik ödemi oluştuğu belirtildi.

Bu arada, Galatasaray'ın dünkü antrenmanında da Semih Kaya ve Aurelien Chedjou sakatlık geçirmişti. Adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Semih Kaya da Gençlerbirliği maçında görev yapamayacak. Topuğunda ağrı hisseden Aurelien Chedjou'nun durumuna da bugün karar verilecek.

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