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Spor

Eren Bundesliga yolunda!..

Euro 2008’de adından sıkça söz ettiren Basel’in forveti Eren Derdiyok ile ilgili transfer dedikodularına bir yenisi daha eklendi.

17 Kasım 2008 02:00



Euro 2008’de adından sıkça söz ettiren Basel’in forveti Eren Derdiyok ile ilgili transfer dedikodularına bir yenisi daha eklendi.


Almanya'nın önde gelen spor dergilerinden Kicker, İsviçre'nin FC Basel takımında oynayan Eren Derdiyok'un (20), Alman 1. Ligi'nde (Bundesliga) toplam 28 puanla lider konumda bulunan Bayer 04 Leverkusen takımına transfer olacağını yazdı.

Dergide "Derdiyok, Leverkusen'e 'evet' dedi" başlığıyla verilen haberde, Eren'in danışmanı Volker Struth'un, Bayer 04 Leverkusen yöneticilerinin sundukları sportif perspektifin Eren'i çok etkilediğini belirterek, "Bu nedenle Bayer'den yana karar aldı ve Bundesliga'yla yurt dışından gelen diğer mükemmel teklifleri reddetti" şeklinde konuştuğu ifade edildi.

Kulüp menajeri Michael Reschke ise, "Bu görüşmelere bağlı. Biz kendisini 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren görevlendirmek istiyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa o zaman yaza kadar bekleyeceğiz. Bu arada FC Basel ile anlaşma sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

FC Basel ile 2010 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren de "Henüz gencim ve FC Basel'de kendimi rahat hissediyorum. Burası benim yurdum. Günün birinde yurt dışına gitmem de çok normal. Leverkusen'de kendim ve sportif gelişmem için en iyi imkanları görüyorum. Ancak baskı altında da değilim" dedi.

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