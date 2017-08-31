Eren Bülbül'ün fotoğrafının yer aldığı bilboarda saldırı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Maçka ilçesi kırsalında PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül için üzerinde Türk bayrağı ve fotoğrafının yer aldığı "Kalbimizde yaşayacaksın, iyi ki varsın Eren" yazılı afişi kentte birçok noktada yer alan bilbordlara astı.

Atatürk Alanı Meydan Parkı civarında refüj içerinde yer alan Bülbül’ün fotoğrafının yer aldığı bilboardın camı akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerince şikâyette bulunulması sonrası polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri tespit ve yakalamak için soruşturma başlattı.