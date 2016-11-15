Eremenko'nun 1 aylık gizemli cezası uzatıldı

UEFA, Rus asıllı Fin futbolcu Roman Eremenko'ya, nedenini belirtmeden verdiği bir aylık futboldan men cezasını uzattığını açıkladı.

Eremenko'ya UEFA, 6 Ekim'de bir aylık futboldan men cezası vermiş ancak nedeniyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

Finlandiya Milli Takımı ve Rus ekibi CSKA Moskova forması giyen 29 yaşındaki Eremenko, ceza nedeniyle şimdiye kadar 9 maçta oynamadı.

CSKA Moskova'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Rusya Premier Ligi'nde 4 maçını kaçıran orta saha oyuncusu, Finlandiya'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı 3 karşılaşmada forma giyemedi. Finlandiya Milli Takımı bu 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

Ayrıca, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun bu hafta sonunda konuyu netleştireceği kaydedildi