Erem: Travmanın şokundan kurtulamadık

T24 - CNR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, yargıya rüşvet operasyonuyla ilgili konuştu. Erem, "Bu süreç bizim için bir aklanma sürecidir. Yaşadığımız travmanın şokundan hala kurtulabilmiş değiliz" dedi.



İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ve CNR Fuarcılık arasındaki tahliye davasında yargıya rüşvet verildiği iddiasıyla aralarında İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'ın da olduğu 9 kişi tutuklandı.

Konunun odağında yer alan isimlerden olan CNR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem dava süreciyle ilgili CNBC-e'den Burcu Göksüzoğlu'na açıklamalarda bulundu.

Erem şunları söyledi: "Yargıya intikal etmiş bir dava için benim konuşmam doğru olmaz. Bütün bu olaylar, tahliye davaları sırasında çok büyük travma yaşadık. Başka iftiralar ve çamurlar atılmaya çalışıldı. Bu süreç bizim için bir aklanma sürecidir. Yaşadığımız travmanın şokundan hala kurtulabilmiş değiliz.

Son beş yıldır süre gelen çeşitli davalar oldu. Hepsini kazandık, çünkü haklıydık. Maddi manevi çok zarar gördük ama artık işimize konsantreyiz. CNR Fuarcılık olarak dava sürecinden maddi-manevi çok zarar gördük.

Dava sürecini ben Allah'a havale ettim. O yüzden kendime, ekibime güvencim sonsuz. Tüm saldırılara rağmen işimizi yapmaya devam ediyoruz. Rakiplerimizlerinden birinin de bu işe karıştırılmış olduğunu duymak epey üzdü biz. İDTM alanında toplam 80 milyon dolarlık yatırım yaptık."



1 milyar dolarlık fuar

CNR Fuarcılık'ın faaliyetlerine devam ettiğini belirten Erem, dünyanın ikinci büyük otomobil fuarı olan Autoshow'un 1 milyar dolarlık bir iş hacmi yaratacağını ifade etti. Erem, sergilenecek olan otomobillerin değerinin 100 milyon dolarla 500 milyon dolar arasında olduğunu kaydetti. Erem, fuara özellikle Ortadoğu'dan çok fazla ziyaretçi beklediklerini söyledi.



