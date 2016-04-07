Ereğli'de zifte yapışan yavru köpek kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tankerden sızdığı iddia edilen zifte yapışan sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan köpek yavrusu Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

CNN Türk’ün haberine göre, Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi Kaymaklı köyü girişinde; iddaya göre tankerden dökülen zifte yapışan yavru köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yol kenarına dökülen zifte yapışmış vaziyette mahsur kalan köpek yavrusunu yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucunda kurtardı. İtfaiye aracına alınan köpek ilçe merkezine getirilerek Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, "Gelen ihbar üzerine Kaymaklar köyü girişine giderek köpeği kurtardık. Hem temizliğinin hem de tedavisinin yapılması için veteriner hizmetleri müdürlüğümüze teslim ettik" dedi.