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EREĞLİ'DE TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ EREĞLİ (A.A)

17 Ekim 2010 10:31

-EREĞLİ'DE TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ EREĞLİ (A.A) - 17.10.2010 - Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyondan düşen buhar kazanına çarpıp şarampole yuvarlanan otomobil yandı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 GN 044 plakalı otomobil, Karapınar-Ereğli karayolu Sazgeçit mevkisinde, ters yönden geldiği öne sürülen M.G. idaresindeki 22 HK 272 plakalı kamyondan düşen buhar kazanına çarptı.  Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilde yangın çıktı. Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilde bulunan ve alevler arasında kalan 4 kişi, öldü. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişinin cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.G'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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