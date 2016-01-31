Ereğli yolunda 49 kişinin yanarak can verdiği kaza, 19 yıl sonra AYM’ye taşındı

1997 yılında Karapınar-Ereğli karayolunda tanker ile otobüsün çarpışması sonra 49 kişinin can verdiği kaza 19 yıl sonra Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Üretici firmanın sorumluluğunun tespitini gerektiren davların reddedildiğini kaydeden aileler, yapımında hata bulunan otobüslerin piyasaya sürülmesine devletin izin vermesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, 24 Ekim 1997 tarihinde Karapınar-Ereğli karayolunda karşı yönden gelen tanker ile yolcu otobüsü çarpışmıştı. Kaza sonucu 49 yolcu yanarak can vermişti. Aralarında hayatını kaybeden 49 yolcunun yakınlarının da bulunduğu bazı kişiler Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

AYM önümüzdeki hafta görüşecek

Aileler başvuruda, kaza sonrasında maddi ve manevi zararlarının tazmini ve hatalı üretim nedeniyle üretici firmanın sorumluluğunun tespiti gerekirken davaların reddedildiğini kaydetti. Yapımında hata bulunan otobüslerin piyasaya sürülmesine devletin izin vermesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini belirten aileler, söz konusu davaların makul süre sınırını aşarak tamamlanması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasından bulundu. Anayasa Mahkemesi, ailelerin başvurusunu önümüzdeki hafta görüşecek.