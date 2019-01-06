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Ereğli Emniyet Müdürlüğü önünde kendisini yakmak istedi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ta, KOAH hastası babasının Ereğli'deki hastaneden Karabük'e sevk edilmesine sinirlenen Gökhan G

06 Ocak 2019 19:01

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ta, KOAH hastası babasının Ereğli\'deki hastaneden Karabük\'e sevk edilmesine sinirlenen Gökhan G. (28), İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde, elindeki benzin dolu şişeyi üzerine dökerek, kendisini yakacağını söyledi. Gökhan G., bir süre sonra polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. KOAH hastası babası Muhammet G.\'yi (57) Ereğli Devlet Hastanesi\'ne götürdüğü ve buradan Karabük\'e sevk edileceğini öğrendiği iddia edilen Gökhan G., bu duruma sinirlendi. Bunun üzerine Gökhan G., benzin dolu şişeyle İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gitti. Üzerine benzin döken Gökhan G., kendisini engellemek isteyen polisleri yanına yaklaştırmadı. Polis ekipleri, kendisini yakacağını söyleyen Gökhan G.\'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bu sırada polislerden biri, arkasından yaklaştığı Gökhan  G.\'nin elindeki şişeyi aldı. Etkisiz hale getirilen Gökhan G., sorgulanmak üzere emniyete alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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