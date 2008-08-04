Ereğli Belediyespor'da iki imza

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Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselen Ereğli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, 2 oyuncuyu daha renklerine bağladı.



Konya'nın Ereğli İlçesi Belediye Spor Kulübü Başkanı Fethi Ertekin, transfer çalışmaları kapsamında Marmaris Belediyespor'dan Hülya Cömert ve Şahinbey Belediyespor'dan Songül Dikmen'i kadroya dahil ettiklerini belirtti.



Bu yıl ligde kalmanın ve lige renk katmanın hesabını yaptıklarını belirten Ertekin, yeni transferlerle güçlü bir kadroya sahip olacaklarını ifade etti.



Takımın antrenörlüğüne ise Ata Onar'ı getirdiklerini belirten Ertekin, ''Transferlerimizin hem bize hem de kendilerine hayırlı olmasını diliyor, Ereğli Belediyespor'a hoşgeldiniz diyorum'' diye konuştu.



Yeni transferler Hülya Cömert ve Songül Dikmen de Ereğli Belediyespor'un başarısı için ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını belirterek, Ereğli'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

