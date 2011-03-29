-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI SERBEST EREĞLİ (A.A) - 29.03.2011 - Konya polisinin düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan 33 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Aralarında Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun da bulunduğu 18 kişi serbest bırakıldı. Konya polisinin Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Konya merkez ve Ereğli ilçesinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 33 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan zanlılardan 9'u serbest kalırken, 24'ü tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun da bulunduğu 18 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 6 zanlı tutuklandı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hukukun üstünlüğüne her zaman inandıklarını söyledi. Kedilerinin ''çete'' ile suçlandıklarını ancak öyle birşeyin olmadığını savunan Oprukçu, ''Tutuklanmaya sevk nedenimiz sadece ihale ile ilgili bir husus. Çete, örgüt gibi suçlamalar ortadan kalkmış vaziyette'' dedi. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Mart'ta Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Konya merkez ve Ereğli ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonlarda aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun da bulunduğu 33 kişi gözaltına alınmıştı. Ereğli Belediyesinde ihale ve satınalma ile ilgili birtakım iddialar üzerine çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül 2010 tarihinde de belediyedeki ihale ve satınalma birimindeki belgelere incelenmek üzere el koymuştu.