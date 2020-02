Erdoğdu: Gerçek işsizlik yüzde 17'ye dayandı

İstanbul, 15 Mart (DHA) - CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, resmi işsizlik rakamının \"yüzde 10.4 olarak açıklandığını\" belirterek, “İşsizliği düşük göstermek için yaptıkları makyaj artık tutmuyor; gerçek işsizlik rakamları yüzde 17’ye dayandı” dedi.

Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) bugün açıkladığı işgücü istatistiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, resmi rakamlara göre, Türkiye’de işsiz sayısı 3 milyon 291 bin, resmi işsizlik oranının da yüzde 10.4 olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

\"Ancak gerçek işsiz sayısına ulaşmak için iş bulma ümidi olmayanları, mevsimlik çalışanları ve iş aramayıp çalışmaya hazır olduğunu belirtenleri hesaba katmak gerekli. Bu rakamlar dikkate alındığında, Türkiye ekonomisindeki gerçek işsiz sayısının TÜİK verilerine göre 5 milyon 756 bin kişi olduğu görülüyor. Türkiye’de gerçek işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.5 puandan fazla artarak yüzde 16.9 olmuştur. Bir ay içinde gerçek işsiz kişi sayısı 171 bin arttı.\"

TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarının SGK verileri ile birlikte okunduğunda, işsizliğin kamufle edildiğinin görüldüğünü söyleyen Erdoğdu, \"AKP Türkiye ekonomisinin hızla büyüdüğünü ileri sürüyor. Ancak istihdam rakamları AKP’nin iddia ettiği büyüme rakamlarını tekzip ediyor. O kadar büyüdüysek iş nerde, işsiz sayısı neden bu kadar çok? Yıllık cari açığın yaklaşık 52 milyar dolar olduğu bir ülkede büyümenin dolayısıyla da istihdamın çok daha artmış olması gerekirdi\" dedi.

TÜİK’in işgücü verilerinin AKP’nin istihdam seferberliği politikalarının başarısız olduğunu ve hükümetin bizzat sorumlusu olduğu kalıcı işsizlik sorunuyla baş edemediğini gösterdiğini ifade eden Erdoğdu, kayıt dışı işsizlikteki artışa da dikkat çekti. Türkiye’de kayıt dışı çalışanların bir önceki yıla göre yüzde 0.6 arttığını ve her üç çalışandan birinin kayıt dışı çalıştığına dikkat çeken Erdoğdu şöyle devam etti:

\"AKP’nin istihdam politikaları genç nüfusa bir umut, iş ve aş da sunmamaktadır. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin toplam genç nüfusa oranı yüzde 23.1’dir. Her dört gencimizden biri üretim faaliyetlerinin içinde olmadığı gibi, bir eğitim kurumuna da kayıtlı değildir. Toplamda her beş gencimizden biri iş aramakta ancak iş bulamamaktadır.\"