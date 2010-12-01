-ERDOĞAN: ''YOK Kİ İSPAT EDEYİM'' ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre bankalarında bir Allah kuruşu parası olmadığını belirterek, ''Yok ki ispat edeyim'' dedi. Erdoğan, muhalefet partilerinin Wikileaks'in yayımladığı gizli ABD belgeleri ile ilgili tutumu konusunda, ''Açıklanan çok az bilgiyi bir fırsat olarak görüp buradan hükümete nasıl saldırırız derdine düşmüş durumdalar. Kendilerine ait cümle kalmadığı için başka bir devletin diplomatları arasındaki dedikodu niteliğindeki yazışmalardan medet umar hale geldiler'' dedi.