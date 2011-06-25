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Politika

ERDOĞAN: ''YEPYENİ ARAÇLA DEVAM EDELİM'' İSTANBUL (A.A)

25 Haziran 2011 16:03

-ERDOĞAN: ''YEPYENİ ARAÇLA DEVAM EDELİM'' İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir Anayasa yapılmasının önemine işaret ederek, ''Biz diyoruz ki, kaportası yamulmuş, motoru sürekli tekleyen, elektrik aksamı güven vermeyen bu arabayı bırakalım ve sıfır kilometre yepyeni bir araçla yolumuza devam edelim'' dedi.  Erdoğan TİM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ''Gelin, bütün önyargıları bir kenara bırakalım, ön şartları bir kenara bırakalım, geçmişteki olumsuzlukların ürünü refleksleri bir kenara bırakalım. Özgürce konuşalım, tartışalım, tekliflerimizi ortaya koyalım. Birbirimizin önünü kesmek değil, birbirimizi tamamlamak için çalışarak, mümkün olan en geniş uzlaşmanın ürünü bir yeni Anayasa metni hazırlayalım'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Dün, bizim tek başımıza yürütmek zorunda kaldığımız reformlara karşı çıkanların, bugün işin ucu kendilerine dokununca hukuku ve demokrasiyi hatırlamaları manidardır'' dedi. 

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