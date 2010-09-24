-ERDOĞAN: ''TERÖR ÖRGÜTÜYLE GÖRÜŞMEYECEĞİZ'' ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Terörü sona erdirmek akan kanı, akan gözyaşını durdurmak, uzlaşı ile mutabakatla yeni bir anayasa yapmak için ülkemizin kangren olmuş sorunlarını çözmek için tüm siyasi partilerle diyaloğa her zaman açık olduk, bundan sonra da kapılarımızı ardına kadar açık tutacağız. Fakat eğer bizden, birileri akıldanelik yapmak suretiyle terör örgütüyle görüşme talebinde bulunurlarsa kusura bakmasınlar, bizim terör örgütü ile görüşme gibi bir fantazimiz yok'' dedi. Ak Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, ''Düne ait korkuların ne kadar yersiz, ne kadar mesnetsiz, ne kadar sanal olduğunu biz 8 yıllık süreçte tek tek ortaya koyduk. Bir defa dış politikada ezberleri bozduk, ekonomide bariyerleri kaldırdık, iç politikada, demokratikleşmede tabuları yıktık. Değişim hiç bir zaman Türkiye'yi geri götürmedi'' dedi.