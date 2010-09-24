T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN: ''TERÖR ÖRGÜTÜYLE GÖRÜŞMEYECEĞİZ'' ANKARA (A.A)

24 Eylül 2010 15:32

-ERDOĞAN: ''TERÖR ÖRGÜTÜYLE GÖRÜŞMEYECEĞİZ'' ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Terörü sona erdirmek akan kanı, akan gözyaşını durdurmak, uzlaşı ile mutabakatla yeni bir anayasa yapmak için ülkemizin kangren olmuş sorunlarını çözmek için tüm siyasi partilerle diyaloğa her zaman açık olduk, bundan sonra da kapılarımızı ardına kadar açık tutacağız. Fakat eğer bizden, birileri akıldanelik yapmak suretiyle terör örgütüyle görüşme talebinde bulunurlarsa kusura bakmasınlar, bizim terör örgütü ile görüşme gibi bir fantazimiz yok'' dedi. Ak Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, ''Düne ait korkuların ne kadar yersiz, ne kadar mesnetsiz, ne kadar sanal olduğunu biz 8 yıllık süreçte tek tek ortaya koyduk. Bir defa dış politikada ezberleri bozduk, ekonomide bariyerleri kaldırdık, iç politikada, demokratikleşmede tabuları yıktık. Değişim hiç bir zaman Türkiye'yi geri götürmedi'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24