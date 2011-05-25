-ERDOĞAN: ''TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI DA O MİTİNGDEYDİ'' KIRIKKALE (A.A) - 25.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''CHP Genel Başkanı oraya miting yapmak için gitti, BDP'lilere konuştu. Bakın bugün gazetelere, terör örgütü mensupları da o mitingin içindeydi. Resimlerle tespit edilmiş... CHP'nin mitinginde bir tane Türk bayrağı yoktu. Bay Kemal, sen bu ülkede neyin mücadelesini veriyorsun yahu? Niye korktun, niye orada bayraklarının arasına Türk bayrağını koyamadın? Çünkü BDP'lilerin eline Türk bayrağını vermek yürek ister, yürek. Bunu yapamadın sen'' dedi. Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Türk milletinin son derece dirayetli bir millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türk milletinin ferasetli, sabırlı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt eden bir millet olduğunu söyledi. Erdoğan, Türk milletinin 30 yıl boyunca terör örgütünün ve çetelerin tuzaklarına düşmediğini dile getirdi. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Gazetelerde çarşaf çarşaf verilen, televizyonlarda dakikalarca döndürülen o görüntüler, bütün Doğu'nun, bütün Güneydoğu'nun görüntüleri değil. Siz, nasıl terörün tuzağına düşmediyseniz, işte benim Doğu'daki, Güneydoğu'daki kardeşim de aslında terörün tuzağına düşmedi, tezgaha gelmedi. Bizim muhabbetimiz daimdir, bizim kardeşliğimiz ezelidir, ebedi olacaktır. Oynanan oyunu görmek zorundayız. Şimdi, 12 Haziran öncesinde bir kez daha kurulan tezgahı görmek zorundayız. Şu anda BDP ve terör örgütü, bölgeyi kışkırtarak, gençleri kışkırtarak, buradan bir çıkar elde etmenin mücadelesi içine girmiş durumda. Yedi yaşındaki çocukların arkasına saklanıyor, korkakça oradan, o masum çocuklar üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışıyor, esnafa zorla kepenk kapattırıyor, esnafa kan ağlatıyor, esnafın ekmeğine göz dikiyor. Bunlar, sabah namazında camiden çıkan imamı katledecek kadar vicdan ve izanı kaybetmiş durumdalar. Terör örgütü ve onun siyasi uzantısı, 'Kürtlerin dini Zerdüştlüktür' diyerek, Kürt kardeşlerimin imanını sorgulayacak kadar gözleri dönmüş durumda ama menfaat nerede? Menfaat şurada; camide Cuma namazı mı kılınıyor, bakıyorsun, diyor ki 'devletin imamının arkasında namaz kılınmaz'... Tutuyorlar, arka tarafta bir yerde kendilerine göre cemaat kuruyorlar. Orada da kendi imamları varmış, nasıl bir imamsa... Orada da bir cuma cemaati oluşturuyorlar. Cuma, birliktir, beraberliktir; Cuma, ayrımcılık, ayrılık değildir. Ehliyet ve liyakat gerektirir. Bu ehliyeti ve liyakati kalkıp da 'Kürtlerin dini Zerdüştlüktür' diyenler mi belirleyecek? Bir de 'İslam, Kürtlere silah zoruyla kabul ettirildi' diyorlar ama ben inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim, tanıdığım, bildiğim, partimin içinde olan tüm Kürt kardeşlerim, hep birlikte asla böyle bir şey kabul etmediler, etmiyorlar, buna karşı mücadele veriyorlar. Çünkü AK Parti'de ayrımcılık yok, bizde birlik var.'' -''BUNLARIN GENLERİNE İŞLEMİŞ, GENLERİNE...''- AK Parti olarak 780 bin kilometrekareyi ve 74 milyon insanı kucakladıklarını belirten Erdoğan, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla, Boşnakıyla 74 milyon vatandaşı ''yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü'' anlayışıyla sevdiklerini söyledi. Şu anda çok ilginç gelişmeler olduğunu kaydeden Başbakan Erdoğan, vatandaşlardan bu gelişmeleri çok iyi görmelerini istedi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ne dolapların döndüğünü çok iyi görmenizi istiyorum. Biz, mitingimizi yapmak, kardeşlerimizle kucaklaşmak için Hakkari'ye gittik. BDP ve terör örgütü, oradaki vatandaşlarımızı tehdit etti ve mitinge gelmelerini engelledi. Kepenkler yine zorla kapattırıldı ama biz mitingimizi orada katılan kardeşlerimizle yaptık. İki gün sonra, CHP Genel Başkanı oraya miting yapmak için gitti, BDP'lilere konuştu. Bakın bugün gazetelere, terör örgütü mensupları da o mitingin içindeydi. Resimlerle tespit edilmiş... CHP'nin mitinginde bir tane Türk bayrağı yoktu. Bay Kemal, sen bu ülkede neyin mücadelesini veriyorsun yahu? Niye korktun, niye orada bayraklarının arasına Türk bayrağını koyamadın? Çünkü BDP'lilerin eline Türk bayrağını vermek yürek ister, yürek. Bunu yapamadın sen. Biz bu yola çıkarken 'tek millet& dedik, niye? 'Millet' dediğimiz nedir? Bunun içinde Türkü, Kürdü, Lazı, Gürcüsü, Abhazası, Romanı vardır, ne varsa... Millet olarak bunu kabul edenlerin hepsi, bu ülkede bu tek millet kavramının içindedir. 'Tek bayrak' da dedik. Niye bizim bayrağımız birilerini rahatsız ediyor, rengi mi rahatsız ediyor? Şehidimizin kanıdır... Hilal mi rahatsız ediyor? Bağımsızlığımızın simgesidir... Yıldızı mı rahatsız ediyor? Bağımsızlığımızın şehidimizin sembolüdür... Onun için 'tek bayrak' dedik. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' diyoruz. Bay Kemal, Hakkari'ye gidiyor ne diyor 'biz sizlere burada tabii ki yerel yönetimler özerkliği noktasında özerklik vereceğiz çünkü bu Avrupa Birliği'nde de var' diyor. Ardahan'a gidiyor, 'Ben eyalet sistemini kastetmedim' diyor. Bu adam, bir garip adam. Hakkari'de başka, Ardahan'da başka. Ardahan'da başka, Kırıkkale'de başka. Bu adam, bu. Akşam başka, sabah başka. Bunların genlerine işlemiş, genlerine...''