-ERDOĞAN: ''SU AKAR TÜRK YAPAR'' ADANA (A.A) - 05.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Artık enerji çeşitleniyor. Yani artık biraz patenti bana ait bu sözün... 'Su akar Türk bakar' yok. Artık 'su akar Türk yapar' var'' dedi. Başbakan Erdoğan, Adana'da Sanko Holding tarafından yapımı tamamlanan Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılış törenindeki konuşmasında, santralın İmamoğlu, Aladağ ilçesine, Adana'ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu; eseri kazandıran holding ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile emeği geçenlere teşekkür etti. Bölgenin yarım asırlık rüyasının gerçeğe dönüştüğüne dikkati çeken Erdoğan, ''Yatırım bedeli 500 milyon dolar olan, inşasında 1500 kişinin çalıştığı bu muhteşem eserin elektrik santralı 317 megavat saat kurulu gücüyle 600 bin evin yıllık ihtiyacını karşılayacak enerjiyi üretecek. 3,5 yıl gibi kısa sürede, rekor bir sürede inşa edilen bu eseri ortaya koyan güç, bu milletin demek ki inandığı zaman, azmettiği zaman neleri yapabileceğini ortaya koyması bakımından çok önemli'' ifadesini kullandı. Baraj sayesinde İmamoğlu Ovası'nda sulu tarıma geçilmesi sonucu 50 bin kişiye iş imkanı sağlanacağını anlatan Erdoğan, ''Barajla birlikte 13 kilometre yol, 85 metrelik tünel ve sulama altyapısına ilişkin çeşitli hizmetler de Sanko Holding tarafından ülkemize kazandırıldı. Her aşamasında işlerin tamamı Türk mühendisleri ve şirketleri tarafından gerçekleştirildi. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Erdoğan, ''Bu eser, neresinden bakarsanız bakın gurur verici, örnek bir yatırım. Ülkeye hizmet, millete hizmet işte budur. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserindedir. İşte, Sanko Holding ve Abdulkadir Konukoğlu kardeşim, hiçbir lafa gerek bırakmadan bu devasa eseri ortaya çıkardılar. Önemli olan bu'' dedi. Erdoğan, enerji sektöründe Sanko Grubu, Sanko Holding tarafından atılan adımlara dikkati çekerek, ''Bugün burada bu barajı, daha önce benim memleketim Rize'de de bir HES, daha önce İstanbul'da rüzgar enerjisine yönelik yeni açılışını yaptığımız tesisler yaptılar. Şimdi kendisinden bir müjde daha aldım. 'Termale de giriyorum' diyor. Çünkü artık enerji çeşitleniyor. Yani artık biraz patenti bana ait bu sözün... 'Su akar Türk bakar' yok. Artık 'su akar Türk yapar' var'' şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Sevgili kardeşlerim, Allah'ın izin verdiği her türlü nimeti yapıcağız, insan için değerlendireceğiz. Allah bize bu aklı boşuna vermemiş. Aklı verdi ama ardından da bir şey emretti. Ne dedi? 'İlmi tahsil ediniz' dedi. İlimle de bırakmadı. Onun üzerine 'akledin düşünün' dedi. Onunla da bırakmadı. Edindiğimiz bu tecrübeleri insan oğlunun hizmetine sunacağız. Çünkü her şey insan içindir. Bizim hayatımız bu. Söze gerek kalmaksızın, şu anda Sanko Holding yaptıkları işle kendilerini ortaya koymuşlardır. Bu ülkenin bu milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren herkese teşekkür ediyorum. 'Bu ülkede taş üstüne taş koyanın başımın üstünde yeri var' diyorum. Bakın sevgili kardeşlerim, önceki gün de bir toplantı vesilesi ile ifade ettim. Elazığ'da Türkiye'nin en büyük santrallerinden biri olan Keban Barajı inşa edildiği zaman CHP zihniyeti, Keban Barajı yapıldığı zaman ne diyordu biliyor musunuz? 'Bu kadar büyük barajı ne yapacaksınız, bu kadar elektriği nerede kullanacaksınız, toprağa mı vereceksiniz' diyordu. Bunlar bu şekilde diyerek her şeye karşı çıktılar. Bunlarda ülkeyi büyütmek gibi niyet yoksa, bunlar gibi birileri çıkar atılan her adımın önünde, bunlar aynen şu sette gibi baraj oluştururlar. Duvar gibi dururlar.''