-ERDOĞAN: ''SİYASETE DIŞARIDAN KAYNAKLA GELDİ'' ARDAHAN (A.A) - 21.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Birileri çıkıyor, kendi şahsına, kendi ismine keramet izafe ediyor. 'Kaynak benim' diyor... Hani, bir kuyrukta beklerken, birileri arkadan gelip araya girince 'kaynak yaptı' derler ya... Bu beyefendi de siyasete dışardan böyle kaynak yaparak geldi, genel başkan oldu. Şimdi hızını alamadı, Türkiye'nin bütün ekonomik meselelerini de kendi ismiyle maşallah kendince çözüyor'' dedi. Başbakan Erdoğan, Ardahan'da PTT Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılık şehri olduğuna dikkati çektiği Ardahan'da 2003-2010 yılları arasında çiftçilere toplam 132 milyon Türk Lirası tarımsal destek verdiklerini ifade etti. 2002 yılında, Ardahan'da sadece 200 bin Türk Lirası hayvancılık desteği verildiğini, AK Parti hükümetinin ise 2010 yılında 50 kat artışla 10 milyon Türk Lirası hayvancılık desteği verdiğini hatırlatan Erdoğan, toplamda 8 yılda Ardahan'a verilen hayvancılık desteği miktarının 58 milyon Türk Lirası olduğunu bildirdi. Vatandaşlardan hayvanlarını aracılar yerine Et ve Balık Kurumuna vermelerini isteyen Erdoğan, hayvancıların zor şartlar nedeniyle elinden hayvanı çıkardığını anlattı ve ET ve Balık Kurumu'nun bundan sonra hayvancılarla doğrudan irtibat kurarak hayvanlarını satın alacağını belirtti. DSİ eliyle, aynı şekilde Ardahan'a büyük yatırımlar yaptıklarına işaret eden Erdoğan, Kura nehriyle ilgili tartışmaları ve Ardahan'da bu konuda yapılan istismar girişimlerini de bildiğini söyledi ve Kura nehri ve yan kolları üzerinde, kurulu gücü 703 Megawatt, yıllık enerji üretim kapasitesi 1 milyar 86 milyon kilowattsaat olan projeler geliştirdiklerini dile getirdi. Bu projelerden Köroğlu Barajı, Kotanlı Barajı, Kayabeyi Barajı ve HES'ler ile 5 adet nehir santralinin inşaatına özel sektörce başlandığını hatırlatan Erdoğan, bu projelerin Ardahan'a güç katacağını, Ardahan'ın gelişmesine, büyümesine, özellikle de işsizlik sorununa çare üreteceğini vurguladı. -HİZMET ÜRETERİZ- Kura nehrinin Çoruh nehrine bağlantısının da aynı şekilde istismar edildiğini belirten Erdoğan, Kura nehriyle ilgili şu anda bir karara varmadıklarını ifade etti. İki alternatif üzerinde çalıştıklarını bildiren Başbakan Erdoğan, her iki alternatifin de Ardahan'a, Ardahanlılara hizmet edeceğini söyledi. Vatandaşların bundan hiç şüphesi ve endişesi olmaması gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Şunu unutmayın; biz hizmet üretiriz, biz eser üretiriz, biz şehirlerimiz için, köylerimiz için çare üretiriz. Ama birileri de sadece ve sadece dedikodu üretir; sadece ve sadece iftira üretir, yalan üretir... Türkiye genelinde biz bunu nasıl yaşıyorsak işte Ardahan'da da aynısını yaşıyor, aynısını görüyoruz. Ardahanlıların çok güzel bir sözü var; 'cığıza, cur bahane'... Yani kişi oyunu bozmaya, mızıkçılık etmeye niyetliyse her türlü bahaneyi bulur... İşte bunlar böyle... Bunların Ardahan'da gösterecekleri tek bir eserleri yoktur. Bunların 1992'den beri Ardahan'a kazandırdıkları bir eserleri, bir hizmetleri yoktur. Ama oyun bozmak için, hizmetleri engellemek için de ellerinden geleni yaparlar. Bunların ne Ardahan ne Türkiye için tek bir projeleri, geleceğe ilişkin hiçbir vizyonları yoktur. Ama var olan projeleri, var olan planları bozmak için de her yola başvururlar. Bunların işi hiçbir zaman yapmak olmadı. Bunlar ne zaman geldiyse bozmakla ilgilendiler. Hani, Ardahanlılar der ya; 'ağustosta suya girseler, balta kesmez buz olur'... Ne zaman iktidara ortak oldularsa, ne zaman iktidarın bir ucundan tuttularsa, geçmişe bakın, o zaman Türkiye ekonomik krizlere maruz kaldı, diz boyu yoksulluğa, yolsuzluğa maruz kaldı. -BENZİN KUYRUKLARI- Türkiye benzin kuyruklarını, margarin kuyruklarını, gazyağı, kıyma kuyruklarını bunların dönemlerinde gördü. Türkiye bunların dönemlerinde 5 cent'e muhtaç hale geldi. Türkiye'de hazine ne zaman dolduysa, faizler, enflasyon ne zaman düştüyse, bunlar geldiler, hazineyi boşalttılar, faizleri, enflasyonu tarihinin en yüksek seviyelerine çıkardılar.'' Halktan, ''yapanla bozanı birbirinden ayırmasını, hizmet üretenle, iftira üreteni birbirinden ayırmasını, vizyonu, ufku, planı, projesi olanla bol keseden dağıtanı, popülizm yapanı birbirinden ayırmasını'' isteyen Başbakan Erdoğan, ''Birileri çıkıyor, kendi şahsına, kendi ismine keramet izafe ediyor. 'Kaynak benim' diyor... Hani, bir kuyrukta beklerken, birileri arkadan gelip araya girince, 'kaynak yaptı' derler ya... Bu beyefendi de siyasete dışardan böyle kaynak yaparak geldi, genel başkan oldu. Şimdi hızını alamadı, Türkiye'nin bütün ekonomik meselelerini de kendi ismiyle maşallah kendince çözüyor. Anadolu'da, hiçbir işe yaramayan buluşlar için bir benzetme yapılır, eskiler bunu çok iyi bilir. 'Con Ahmet'in devri daim makinesi' derler. Bunların ekonomiye buldukları kaynak da işte tıpkı 'Con Ahmet'in devri daim makinesi'ne benziyor...'' dedi.