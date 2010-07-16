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Politika

ERDOĞAN: ''ÖZEL ORDU DEĞİL, HUDUT BİRLİĞİ'' ANKARA (A.A)

16 Temmuz 2010 16:24

-ERDOĞAN: ''ÖZEL ORDU DEĞİL, HUDUT BİRLİĞİ'' ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bunlar özel bir ordu değil, bunlar hudut birlikleri olacak. Özel hudut birlikleri mevcut bünye içinde farklı statüde 5 yıl ve daha üzeri bir süre görev yapacak. Uzmanlaşmış bir personel olacak. Bu 5 artı 1 olur, 5 artı 4 olur bunların değerlendirmeleri yapılıyor ve kararı verildikten sonra da oturacağız, yasal düzenlemesi ne ise inşallah gerekli adımı atacağız. Kritik ve hassas bölgelerde belli bir süre ile sınırlı olarak profesyonel güvenlik gücü şeklinde terörle mücadele edecekler'' dedi.

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