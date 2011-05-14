-ERDOĞAN: MEZHEP ÇATIŞMASINDAN ENDİŞELİYİZ RİZE (A.A) - 14.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bizim için Libya halkının birliği beraberliği çok önemli. Aynı şekilde Suriye'de bir dağılmanın, bir parçalanmanın, bir mezhep çatışmasının doğmasına yönelik endişelerimiz var. Bunları da görmek, yaşamak istemiyoruz" dedi. Rize'de, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Başbakan Erdoğan, ''Suriye'nin durumu Libya'nın durumuna benzemez. Libya bizim için bir yerde belki bir dış politika analizi olarak değerlendirilebilir. Suriye ise öyle değil. Adeta bizim için bir iç politika değerlendirmesi yapmamız gereken.. Çünkü 850 kilometre sınırı olan, akrabalık bağlarının çok yoğun, çok güçlü olduğu bir ülke konumunda'' diye konuştu. ''Libya'yı da yakın takibimizde tutuyoruz'' diyen Erdoğan şunları söyledi: ''Bugünlerde özel temsilcimi Libya'ya gönderdim. Özel temsilcimin görüşmelerini bekleyeceğim. Kendim Şeyhülislamla bir görüşme yaptım. Kendilerine daha önceki yol haritamızla ilgili düşüncelerimi yansıttım. Özel temsilcimin gelmesinden sonra da, onların kanaatlerini, düşüncelerini aldıktan sonra bu konudaki düşüncelerimizi yeniden paylaşacağız. Bir taraftan muhalefet kesimi, bir yandan şu andaki ulusal yönetimle de görüşmelerimizi devam ettirerek en az zararla bu konudaki süreci Libya halkının birliği, beraberliği, bütünlüğü istikametinde bitirelim istiyoruz.'' -''8,5 YIL BOYUNCA NİCE TEHDİTLER ALDIK'' İktidarları boyunca nice tehditler aldıklarını belirten Erdoğan, ''Bizi engellemek, bizi durdurmak, bizim üzerimizdeki millet emanetini almak için nice tuzaklar kuruldu. Hiçbirine düşmedik. Hukuku zorladılar, çeteleri üstümüze saldılar. Akla hayale gelmedik tezgahlar kurdular. Evelallah altüst ettik. En son Kastamonu'da konvoyumuza saldırdılar. Recep'imiz şehit oldu, Metin'imiz yaralı. Rabbim şehitlik makamıyla taltif etsin, Metin'imize de şifalar versin. Silopi'de iki polisimiz şehit oldu. Bunlar son günlerdeki olaylar. Şu anda Türkiye genelinde AK Parti'nin seçim bürolarına, il ve ilçe bürolarına saldırıyorlar. Bunlara da boyun eğmeyeceğiz, geri adım atmayacağız. Demokrasi mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bunların molotofkokteylleri, bombaları, şusu busu bizi bu yoldan alıkoymayacak. Çünkü biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Bu yürekle çıktık. Biz bu yola bu mücadelemizin ne kadar kutsal bir mücadele olduğunu bilerek çıktık ve böyle de devam edeceğiz. Eşkiyaya, çapulcuya, çeteye, mafyaya, asla pabuç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız'' dedi. Sözün bittiği yerde şiddetin başladığını söyleyen Erdoğan, ''Düşüncenin bittiği yerde eşkiyalık başlar. İnsanlığın bittiği yerde vahşet başlar, bunu böyle bilelim. İşte bunların sözü bitti, bunların düşüncesi zaten hiç olmadı. Bunlar insanlıklarını da kaybettiler, seçimden netice alamayacaklarını anladılar, onun için seçim bürolarımıza saldırmaya başladılar'' diye konuştu. Dört bir koldan AK Parti'ye karşı saldırıya geçildiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Çünkü o eski günlerine döndürmek istiyorlar. Bunlara yol verecek miyiz? İttifak halinde AK Parti'yi hedef tahtasına koydular. CHP'si, MHP'si, BDP'si, terör örgütü, Ergenekon'u, onların yandaş, candaş medyası aynı hizaya geçtiler. İttifak halindeler, gözü kararmış şekilde AK Parti'ye saldırıyorlar. Kastamonu'da, Silopi'de, Diyarbakır'da polisimize saldırıyorlar. Ama biz durmak yok, yola devam edeceğiz. Durmayacağız. Dün Adana seçim büromuza saldırdılar, Doğu'da ve Güneydoğu'da sürekli seçim otobüslerimize, milletvekillerimize saldırıyorlar.'' Başbakan Erdoğan, miting alanındaki ''Çete yaz, Kemal'e yolla. Üye kartın cebine gelsin'' yazılı pankartı göstererek, zaman zaman Rize şivesiyle ''Nasıl, benim hemşehrilerimun her yerinden zeka fışkırıyor da...'' dedi. -''MHP DE PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE ADETA TEŞEKKÜR ETTİ''- Başbakan Erdoğan, ''12 Haziran'dan sonra yeni anayasa'' dediklerini dile getirerek, ''Özgürlükçü sivil, katılımcı bir anayasa diyoruz. İlk kez millet kendi anayasasını yapacak diyoruz. İşte bunu engellemeye, bunun önünü kesmeye çalışıyorlar. Allah aşkına bakar mısınız, bütün ömrünü CHP ile mücadele ile geçiren 87 yaşındaki bir zat CHP ile kol kola yürüyor, kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?'' diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti: ''CHP çetelerle kol kola giriyor. BDP, PKK, terör örgütü MHP'yi savunuyor. Dün çok şaşırtıcı bir şey oldu. MHP de PKK terör örgütüne adeta teşekkür etti. Kaset olaylarında MHP'ye arka çıktığı için, kendilerini savunduğu için adeta PKK'ya iltifat etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı aynen şu ifadeyi kullanıyor, dikkat edin, PKK terör örgütü için söylüyor, 'demek ki kendilerine özgü fikir ahlakları, namusları var. Takdir duygusuyla söylemiyorum ama kendi içlerinde tutarlı fikir namusu var.' Bu nasıl bir ittifak, bu nasıl bir AK Parti karşıtlığı. Buradan, Rize'den öyle bir haykıralım ki bütün Türkiye duysun, Kandil duysun, Silivri duysun...''