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Politika

ERDOĞAN: ''MAHALLE BASKISINI KALDIRALIM'' İSTANBUL (A.A)

29 Eylül 2010 15:56

-ERDOĞAN: ''MAHALLE BASKISINI KALDIRALIM'' İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ''İnanç özgürlüğüne, eğitim özgürlüğüne bu kadar müdahil olmanın artık anlamı yok. Bu ülkede hangi düşüncede, hangi inançta olursa olsun, ne taraftan olursa olsun, şu mahalle baskısı adını verdikleri şeyleri ortadan kaldıralım'' dedi.  Erdoğan Marmara Üniversitesi'nin 2010-2011 öğörenim yılı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ''Biz kendimizi sorguluyoruz. Kendi öz eleştirimizi yapıyoruz. Aynı sorgulamayı, aynı öz eleştiriyi artık muhalefetin de medyanın da üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın da yapmasını bekliyoruz'' dedi.

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