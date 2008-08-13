Erdoğanların villasını kapattılar

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin tatil yaptığı Rixos Otel’de çevreden görünmemesi için çekilen tül perde yeterli gelmeyince, şimdi de yeşil renkli bir kumaşla vilanın neredeyse tamamı kaplandı. Bu arada daha önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Göcek'te gezdiren işadamı Fettah Tamince'ye ait Moonstar adlı yat da Rixos'un iskelesine demirledi.



Daha önce Suudi Arabistan prensleri, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad'la kaldığı villanın bulunduğu ormanlık alan ve koyda, Erdoğan ailesi, tatile başlayınca, geniş güvenlik önlemleri alındı. Villa ve villaya ait özel plaj Erdoğan ve ailesinin tatilinin görüntülenmemesi için özel olarak hazırlanan paravan ve yüksekliği üç metreyi bulan beyaz renkli tül perdelerle çevrildi. Erdoğan'ın tatil sırasında şort ve tişörtle, Emine Erdoğan'ın da telefonla konuşurken gönüntülenmesinin ardından, yaklaşık 70 metre uzunluğunda sekiz metre yükselliğinde yeşil renk polyester örtüyle, villanın birinci katı tamamen ikinci katı da balkonları görünmeyecek şekilde kapatıldı.



Günün büyük bir bölümünü villanın alt katındaki yüzme havuzunda ve buradaki kameriyede geçiren Erdoğan ve ailesi, tatil boyunca hiç dışarı çıkmadı. Sadece akşamüzeri, kısa süreli balkona çıkarak manzara seyretti. Bu arada geçen hafta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ailesini Göcek koylarında gezdiren Rixos'un sahibi Fettah Tamince'ye ait Moonstar adlı motoryat da otelin iskelesine demirledi.



SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARASINDA TATİL



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı villa etrafında Muğla Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı özel ekipler, orman içinde sık sık arama yaparken, başbakanlık korumalarının yanı sıra Rixos Otel yönetiminin görevlendirdiği 30 personel de dürbünlerle çevreyi gözetledi. Sahil güvenlik ve gümrük muhafaza botları otelin bulunduğu koya hiçbir balıkçı, tur teknesi veya özel yatı yanaştırmadı.



Erdoğan ailesinin kaldığı villa



ERDOĞAN ailesinin yerleştiği, bugüne kadar sayısız devlet adamını ağırlayan Rixos'taki Villa Royal Resident'in günlüğü 2 bin 800 dolarla 5 bin dolar arasında değişiyor. Villa Royal Resident’te, king size ve ikiz yataklı dört yatak odası, oturma odası, içinde küvet ve tuvalet bulunan banyolar, yemek odası, modern bir mutfak, muhteşem manzaralı iki teras, özel sauna ve jakuzi, özel yüzme havuzu, özel plaj bulunuyor.



Konuklar villaya gelişlerinde çiçeklerle karşılama, şampanyalı hoşgeldiniz kokteyli, check in sırasında meyve sepeti ve şarap ikramı yapılıyor. Ayrıca günlük temizlik servisi, günlük kahvaltı servisi, günlük gazete ve dergi servisi, plaj havlusu, plaj şemsiyesi ve güneşlenme matı, A la carte restoranlara rezervasyon, vale servisi de var.



VİLLADA YOK YOK;



Üst Kat:



Balkonlu ve king size yataklı geniş yatak odası, içinde jakuzi, şok duş, saç kurutma makinesi ve tartı aleti bulunan banyo. Klima, telefon, kişisel eşyalar için kasa, uydu yayınlı LCD HD TV, uydu yayınlı plazma TV'si ve ev sinema sistemi bulunan bir yemek odası, içinde çay ve kahve makineleriyl buzdolabının bulunduğu mutfak yer alıyor.



Alt Kat:



King size veya ikiz yataklı üç yatak odası, uydu yayınlı TV, telefon, kişisel eşyalar için kasa, mini bar ve saç kurutma makinesi, kablosuz internet bağlantısı, klima, içinde bilardo masası bulunan oturma odası, fitness aletleri, sauna ve terasta yüzme havuzu.



