"Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi"

OHAL kapsamında pek çok uygulama içeren son KHK'ye getirdiği 'muğlaklık' eleştirisi nedeniyle, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan ve AKP arasındaki sert polemik, perde arkasındaki görüşme trafiğini de etkiledi. Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, 11.Cumhurbaşkanı'na AKP’li milletvekilleri tarafından yapılan ziyaretlerin bıçak gibi kesildiğini söyledi.

Erdem Gül'ün kulis haberi şöyle:

Sivillere yargı zırhı olarak bilinen son KHK, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisi arasında bugüne kadar görülmeyen düzeydeki sert polemiğin yanı sıra perde arkasındaki görüşme trafiğini de etkiledi. KHK tartışmasına kadar çok sayıda AKP’li bakan ve milletvekili Gül’ü sık sık ziyaret ediyordu. Artık AKP’lilerin Gül’e uğramaları beklenmiyor.

KHK polemiğinin ardından AKP kulislerinde Erdoğan ile Gül arasında geriye doğru üç kırılma anından söz ediliyor. En önemli kırılma, 2014’te Gül’ün 7 yıllık cumhurbaşkanlığı görev süresinin bitiminde yaşanıyor. Gül’e yeniden aday olup olmama konusunda söz hakkı tanınmadan Erdoğan adaylık kararı alıyor. Gül’ün genel başkan adayı olmasını önlemek için de AKP’nin olağanüstü kongresi, görevden ayrılacağı tarihten bir gün öncesine denk getiriliyor. Daha sonra kendisi de başbakanlıktan gönderilecek olan Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın onayıyla AKP Genel Başkanı ve Başbakan seçiliyor.

Partinin dizaynı

İkinci kırılma, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasından sonra partinin yeniden yapılandırılması konusunda yaşanıyor. Erdoğan, Davutoğlu’nun seçimi konusunda Gül ile istişare yürütmüyor. Aynı zamanda partinin geleceğine ilişkin birlikte aralarında daha önce yapılan görüşmelere karşın Gül, partinin yeni yapılandırılmasının tamamen dışında tutuluyor. Partinin yapılandırılmasına hiç bulaştırılmıyor. Gül, bu duruma tepki olarak cumhurbaşkanlığı süresince ayrıldığı AKP’ye yeniden resmen üye olarak katılmama kararı alıyor. Gül, halen AKP’nin üyesi değil ve yapılan davetlere de bu gerekçeyi göstererek katılmıyor.

Üçüncü en önemli sorun ise başkanlık sistemi konusunda kendini gösteriyor. Gül, parlamenter sisteme daha yakın olmakla birlikte referandumla birlikte uygulamaya konulan Türk tipi başkanlığa da olumlu bakmıyor. Gül, böylesi bir modele geçilmesi için mutlaka denge ve denetleme mekanizması olması gerektiğini vurguluyor. Halen uygulanan sistemde böyle bir dengenin bulunmadığını düşünüyor. Bu bakış açısıyla AKP’nin beklentlerine karşın Gül, 16 Nisan referandumunda evet açıklaması yapmıyor. Hatta AKP kulislerinde Gül ve çevresi için, “Asla evet demediler. Hatta hayır oyu kullandıklarına dair işaretler var” deniliyor.

Bakanlar da gidiyordu

Gül, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bir süre hükümete destek vermesine karşın daha sonraki süreçte farklılığını hisssettiren bir çizgi izledi. AKP’nin karar vericilerine göre Gül ile kendi aralarında “hissedilir bir mesafe” oluştu ve sürdü. Ancak bütün farklılıklara karşın AKP’liler, Gül’ü, İstanbul Maslak’taki çalışma ofisinde yalnız bırakmadı. Süreç boyunca daha çok partinin yeni yönelimi içinde küskün ve kırgın AKP’liler olsa da aktif konumdaki AKP’liler de Gül’ü sürekli ziyaret etti. Son KHK krizine kadar bu ziyaretler aksamadan sürdü. KHK tartışması, Gül’ün bu dönemde kamuoyuna yansımayan ziyaretçileri olduğunu da ortaya çıkardı. Bu ziyaretçiler arasında halen kabinedeki bazı bakanlar ve AKP’li vekiller bulunuyordu.

Ancak edindiğimiz bilgiler, KHK atışması sonrasında bu ziyaretlerin bıçak gibi kesildiğini gösteriyor. Kulisler, artık AKP’li bakan ve milletvekillerinin Gül’e ziyaretlerinin sona ereceğini gösteriyor. AKP yönetimi ile Gül arasında yakın dönemde yeniden bir barış ve yumuşama da öngörülmediği için AKP’li ziyaretinin kolay olmayacağı ifade ediliyor. Bu durumda Gül, ağırlıkla kendisine yakınlığı bilinen az sayıda AKP’li ile eski milletvekillerinin ziyaretleriyle yetinmek durumunda kalacak.

‘Aday değilim’ demiyor

AKP yönetiminin son KHK’deki çıkışını, 2019 hesaplarıyla ilgili olarak görmesi, Gül’ün, “Ben aday değilim” açıklaması yapmamasından da kaynaklanıyor. Gül ve çevresinde 2019’a ilişkin alınmış bir karar bulunmuyor. Ancak Gül, AKP’den bu yönde yapılan açıklamalara karşın “Aday değilim” açıklaması yapmamayı tercih ediyor. Süreç içinde tartışmanın daha da sertleşmesi durumunda AKP’nin Gül’ü adaylık konusunda açıklama yapmaya zorlayabileceği de konuşuluyor. Çevresi, Gül’ün bu aşamada 2019’a dair bir kararı bulunmadığının altını çiziyor ancak “İzlemede” ifadesini eklemekten de kaçınmıyor.