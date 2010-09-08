-ERDOĞAN: KİMİN ÖN BAHÇESİ OLACAKSIN? BURSA (A.A) - 07.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yargıtay Başkanı bir ifade kullandı, 'kimsenin ne arka ne ön bahçesi olmayacağız' dedi. Kararı verirken millet adına mı veriyorsun? Bundan sonra kararı verirken millet adına verme. Milletin ön bahçesi olmayacaksın da kimin ön bahçesi olacaksın?'' dedi. Erdoğan, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Erdoğan, yekekte yaptığı konuşmada, ''Yargı birilerinin arka bahçesi değil, milletin ön bahçesi olacaktır'' diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yargıtay başkanı bir ifade kullandı, 'kimsenin ne arka ne ön bahçesi olmayacağız' dedi. Kararı verirken millet adına mı veriyorsun? Bundan sonra kararı verirken millet adına verme. Milletin ön bahçesi olmayacaksın da kimin ön bahçesi olacaksın? Son cümleleri bağlarken 'millet adına' diyorsun. Biz de sizden başka bir şey istemiyoruz. Diyoruz ki, 'millet adına karar verin'. Siyasetçi gibi ortalarda dolaşmayın. Yargı, meydanlarda dolaşarak, konuşarak hareket etmez. Yargı kararlarıyla konuşur. Biz sizden bunu bekliyoruz. Siz kararlarınızla konuşacaksınız. Bu ülkede yasamanın nasıl çalışacağı ortadadır, yürütmenin nasıl çalışacağı, yargının nasıl çalışacağı ortadadır. Bu ülkede bir yargı oligarşisi oluşturulmuş ve bununla ne yazık ki yürütme engellenmek isteniyor. İşte bu atılan adım, aynı zamanda buna. İnşallah Bursa, bitişin değil, yeni başlangıçların şehridir ve yeni başlangıçlara vesile olacaktır. Konya'da bir güneş batarken Selçuklu devleti zayıflarken Bursa'da yeni bir güneş doğdu, Osmanlı Devleti ortaya çıktı. Bugün burada son mitingimizi yaptık. Aslında yeni bir başlangıcın ilk adımlarını attık. 13 Eylül ile birlikte bu güçlenecek. Türkiye'nin inşallah bu ilk adımlarının atıldığı Bursa'dan ileri demokrasiye, özgürlüklere bir başlangıç yapıyoruz.''